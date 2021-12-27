Жители в РФ начали отказываться от диспансеризации

Как показало научное международное исследование “Health Report”, на время эпидемии от регулярного прохождения профосмотра в медучреждении отказался примерно каждый четвертый пациент. В России этот показатель оказался выше чем в странах Европы, где профилактического медосмотра решили избежать 18% опрошенных.

Также опрос выяснил, что 38% россиян согласны обратиться за помощью в медучреждение только в случае сильной боли или острой формы болезни. Такой показатель 2021 года оказался на 12% выше, чем в 2019.

Дело не только в том, что россияне начали стараться не посещать больницы и медицинские учреждения в период строгих карантинов. А и в том, что лишь 15 процентов граждан уверены в разумности и необходимости регулярных посещений доктора. В Европе этот показатель доходит до 34% жителей.

«Данные этого исследования сообщили, что из-за эпидемии коронавируса и карантина практически каждый пятый житель России (19%) отказался от регулярного осмотра у своего лечащего врача. Их необходимость неоспорима при наличии хронических болезней. В Европе средний показатель количества подобных случаев едва достигает 10%».

По мнению Елены Семеновой, следует еще раз пересмотреть вопрос доступности таких осмотров на время пандемии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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