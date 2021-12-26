Деньги поступят на карту: кто получит 6000 рублей от ПФР уже 29 декабря

Со среды, 29 декабря, россиянам досрочно начнут поступать на счета две выплаты, которые были введены в России в нынешнем году. Получить их граждане смогут под завесу 2021-ого, а не в январе, из-за скорректированного в связи с праздничными днями графика.

По информации PRIMPRESS, ожидается выплата пособия для беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также одиноким родителям.

Традиционно такие пособия в стране выплачивают в первых числах месяца. Но поскольку в январе это период праздничных выходных, деньги решено выдать досрочно.

«В связи с новогодними праздниками данные выплаты будут перечислены гражданам в полном объеме в течение 29 и 30 декабря», – приводит издание комментарий специалистов.

Отмечается, что точную дату поступления назвать невозможно, так как зависит она от региона получателя помощи.

Напомним, беременные, которые оказались в сложной жизненной ситуации (уровень дохода их семьи не должен превышать установленный прожиточный минимум) и встали на учет до 12 недель, получают помощь на уровне региона. В среднем речь о сумме в 6 531 рубле.

Пособие одиноким родителям получают мамы или папы, которые одни воспитывают детей 8-16 лет.

Требования по доходам такие же. Им, в среднем, выплачивают по 5 652 рубля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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