Думский единоросс решил запретить коллегам выезд за границу

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С неожиданным заявлением выступил депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия», Султан Хамзаев.
По его мнению, следует ограничить выезд чиновников за пределы страны во время празднования Нового года и последующих январских каникул. Депутат считает, что правильным отдыхом для должностных лиц в этот период года будет отдых на территории страны. Вследствие этого, чиновники смогут увидеть и понять проблемы туризма в регионах и начать проводить работу по их искоренению. С его слов, отдых для россиян должен подешеветь, стать комфортным и приятным.
Часть коллег Хамзаева, не планирующих зарубежных поездок в ближайшее время, согласилось с идеей депутата, отметил докладчик, добавив, что сам отправится отдыхать на родину, в Дагестан.
Стоит ли расширить данную инициативу и на другие сезонные периоды, депутат уточнять не стал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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