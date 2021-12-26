Думский единоросс решил запретить коллегам выезд за границу

Сегодня, 16:49

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Думский единоросс решил запретить коллегам выезд за границу
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

С неожиданным заявлением выступил депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия», Султан Хамзаев.

По его мнению, следует ограничить выезд чиновников за пределы страны во время празднования Нового года и последующих январских каникул. Депутат считает, что правильным отдыхом для должностных лиц в этот период года будет отдых на территории страны. Вследствие этого, чиновники смогут увидеть и понять проблемы туризма в регионах и начать проводить работу по их искоренению. С его слов, отдых для россиян должен подешеветь, стать комфортным и приятным.

Часть коллег Хамзаева, не планирующих зарубежных поездок в ближайшее время, согласилось с идеей депутата, отметил докладчик, добавив, что сам отправится отдыхать на родину, в Дагестан.

Стоит ли расширить данную инициативу и на другие сезонные периоды, депутат уточнять не стал.    

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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