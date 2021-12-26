Андрей Травников рассказал о региональной надбавке к пенсии в 2022 году

Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, будут ли получать в 2022 году пенсионеры региональную надбавку к пенсии. Он сообщил, что с 1 января, конечно же, проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров. Эта индексация коснется страховых выплат по старости. Что же касается региональных добавок, то, подчеркнул Травников, правительство региона работает над тем, чтобы «индексировать все выплаты», передает Царьград.
«Насчет пенсии точно не могу сказать, какая будет», — сказал Травников.
Отметим, с января 2022 года минимальный размер пенсии в Новосибирской области будет на уровне 10 987 рублей.
В пресс-службе правительства региона уточнили позднее, что с 1 января 2022 года вырастут такие социальные выплаты на детей, областной семейный капитал, выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, многодетным семьям и т.д.
Отметим, депутаты Госдумы предложили рассмотреть законопроект о введении гарантированного дохода в размере 10 тыс. рублей для всех граждан страны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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