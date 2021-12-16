Снова по 10 000 рублей от Пенсионного фонда: названа дата выплат в декабре

Некоторые сетевые ресурсы «играют» на чувствах российских пенсионеров. Одни обнадеживают граждан на заслуженном отдыхе заверениями о том, что им выплатят 13-ую пенсию, другие убеждают, что власти готовят повторную выплату в размере 10 000 рублей, причем уже в декабре.

Один из YouTube-каналов разместил видео под громким названием «Госдума заявила о повторной выплате по 10 тысяч рублей всем пенсионерам». Авторы, дабы придать своему материалу важности, сообщили, что это было сказано спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным. Однако на официальном уровне о повторении выплаты пенсионерам 10 тысяч рублей никакого заявления сделано не было. Но пенсионные эксперты все же не сомневаются в том, что власти снова прибегнут к такой практике. Дело в том, что пенсии неработающим пенсионерам в РФ в январе будут индексироваться на 5,9 процента, а уровень инфляции явно превысит процент повышения пенсионных выплат.

Однако по 10 тысяч рублей от ПФР многие россияне все-таки смогут получить, пишет . Примпресс отмечает, что деньги поступят до 25 декабря на счета родителей детей-инвалидов или инвалидов первой группы с детства. Родителям, опекунам или усыновителям таких детей, которые обеспечивают уход, положена компенсационная выплата от ПФР. И именно в размере 10 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700