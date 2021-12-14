Пенсионерам в РФ напомнили о денежной льготе, которую нужно получить до 20 декабря

Части российских пенсионеров необходимо поспешить. Всего два дня осталось у них в запасе для того, чтобы успеть подать заявление на получение компенсации. Об этом сообщает издание «Якутия Медиа» , подчеркивая, что крайний срок - 20 декабря 2021 года.

Согласно отечественному законодательству, пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере, раз в два года полагается денежная компенсация за проезд к месту отдыха. Средства, затраченные на покупку билетов на самолет, поезд, автобус или водный транспорт, государство вернет. Но при условии, что человек на заслуженном отдыхе обратится в ПФР или МФЦ с заявлением и прикрепит к нему чеки, билеты, посадочные талоны, которые будут служить подтверждением поездки и указывать на затраченную сумму проезда.

Решение о выплате компенсации принимается в десятидневный срок. Поэтому последний день приема заявлений - 20 декабря нынешнего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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