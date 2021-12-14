Новая выплата 17 000 рублей всем пенсионерам: Минтруда пока не планирует вводить 13-ю пенсию

В Министерстве труда и социальной защиты России прокомментировали возможность введения в России новой выплаты, размер которой может достигать порядка 17 000 рублей.

О ней СМИ начали активно писать после того, как члены фракции «Справедливая Россия» стали инициаторами законопроекта о введении в стране ежегодной предновогодней выплаты для пенсионеров. Еще один проект закона о введении в стране так называемой тринадцатой пенсии был внесен депутатами от ЛДПР.

Народные избранники заявляли о том, что российских пенсионеров следует поддержать материально перед праздниками, поскольку уровень инфляции в РФ по итогам года станет, вероятно, рекордным за последнюю пятилетку. Больше всего от роста цен страдают именно люди на заслуженном отдыхе, так как в реальном выражении их пенсии не повышаются, а, скорее, наоборот.

Однако в Минтруда в ближайшее время не собираются вводить 13-ую пенсию. Как передает PRIMPRESS, министр Антон Котяков сообщил, что подобных планов у возглавляемого им ведомства пока нет.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», – так ответил глава ведомства на поставленный журналистами вопрос.

Издание отмечает, что 13-ая пенсия в 2022 году, согласно расчетам авторов одного из законопроектов, обошлась бы государству в 786,2 млрд рублей. В РФ на данный момент порядка 42,6 млн пенсионеров. Это значит, что один пенсионер мог бы получить 13-ую пенсию в размере 17 000 рублей.

В данный момент законопроекты находятся на согласовании в Кабмине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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