Ростуризм: некоторые граждане в РФ в январе 2022 года получат выплату до 20 тыс. рублей

Сегодня, 18:54

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Ростуризм: некоторые граждане в РФ в январе 2022 года получат выплату до 20 тыс. рублей
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Россиянам, которые любят туристические достопримечательности своей Родины, в январе 2022 года может стать доступна внушительная денежная выплата - до 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ростуризме, передает сетевой ресурс «ПримПресс».

Речь идет о так называемом туристическом кэшбеке. Государство возмещает часть средств, затраченных на путевки в пределах РФ.

В нынешнем году, который для туристов вновь прошел под знаком ограничений из-за пандемии коронавируса, для многих россиян такой отдых оказался настоящим спасением. Тем более что он получился еще и бюджетным. Родителей порадовала новость, что кэшбек доступен и при покупке путевок в детские оздоровительные лагеря.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о том, что продажи туров, по которым часть затраченных средств будет компенсирована, стартуют вновь с 18 января следующего года и будут продолжаться до 30 апреля.

Для получения кэшбека необходимо выполнить определенное условие - оплатить выбранный тур картой национальной платежной системы «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. После этого спустя некоторое время на карту вернутся средства в размере 20 процентов от суммы путевки. Однако стоит помнить о том, что государство вернет не более 20 тысяч рублей.

Подчеркивается, что одной картой можно оплатить неограниченное количество путевок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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