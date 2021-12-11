Ростуризм: некоторые граждане в РФ в январе 2022 года получат выплату до 20 тыс. рублей

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Россиянам, которые любят туристические достопримечательности своей Родины, в январе 2022 года может стать доступна внушительная денежная выплата - до 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ростуризме, передает сетевой ресурс «ПримПресс».
Речь идет о так называемом туристическом кэшбеке. Государство возмещает часть средств, затраченных на путевки в пределах РФ.
В нынешнем году, который для туристов вновь прошел под знаком ограничений из-за пандемии коронавируса, для многих россиян такой отдых оказался настоящим спасением. Тем более что он получился еще и бюджетным. Родителей порадовала новость, что кэшбек доступен и при покупке путевок в детские оздоровительные лагеря.
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о том, что продажи туров, по которым часть затраченных средств будет компенсирована, стартуют вновь с 18 января следующего года и будут продолжаться до 30 апреля.
Для получения кэшбека необходимо выполнить определенное условие - оплатить выбранный тур картой национальной платежной системы «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. После этого спустя некоторое время на карту вернутся средства в размере 20 процентов от суммы путевки. Однако стоит помнить о том, что государство вернет не более 20 тысяч рублей.
Подчеркивается, что одной картой можно оплатить неограниченное количество путевок.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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