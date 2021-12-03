Врачи в Свердловской области массово отказываются выдавать медотводы от COVID-вакцинации

Сегодня, 14:24

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Врачи в Свердловской области массово отказываются выдавать медотводы от COVID-вакцинации
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Проблемы с получением медотводов от COVID-вакцинации возникли у жителей Свердловской области.

Об этом они начали сообщать в Сети, рассказывая, что, имея основания не вакцинироваться, не могут добиться того, чтобы взять соответствующие справки у своих врачей, пишет URA.RU.

Источник в медицинских кругах региона рассказал, что врачам рекомендовалось не выдавать абсолютные медотводы. Эта негласная рекомендация действует с начала прививочной кампании.

«Пациенты с хроническими заболеваниями часто не могут получить медотвод, хотя он им полагается. Насколько я знаю, указания медики получали от главврачей. Такие указания якобы давались негласно», — рассказал источник.

Он также добавил, что даже врачам иногда сложно получить абсолютный медтвод. Известны случаи, когда медики, имея хронические заболевания, при которых нельзя вакцинироваться в принципе, не могут получить такую справку, поскольку негласное правило действует для всех без исключений.

Получить комментарии по этому поводу у регионального минздрава URA.RU не удалось. Региональный оперштаб не поспешил с ответом на запрос касательно негласного правила, запрещающего выдавать абсолютные медтоводы от вакцинации против коронавирусной инфекции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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