Врачи в Свердловской области массово отказываются выдавать медотводы от COVID-вакцинации

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Проблемы с получением медотводов от COVID-вакцинации возникли у жителей Свердловской области.
Об этом они начали сообщать в Сети, рассказывая, что, имея основания не вакцинироваться, не могут добиться того, чтобы взять соответствующие справки у своих врачей, пишет URA.RU.
Источник в медицинских кругах региона рассказал, что врачам рекомендовалось не выдавать абсолютные медотводы. Эта негласная рекомендация действует с начала прививочной кампании.
«Пациенты с хроническими заболеваниями часто не могут получить медотвод, хотя он им полагается. Насколько я знаю, указания медики получали от главврачей. Такие указания якобы давались негласно», — рассказал источник.
Он также добавил, что даже врачам иногда сложно получить абсолютный медтвод. Известны случаи, когда медики, имея хронические заболевания, при которых нельзя вакцинироваться в принципе, не могут получить такую справку, поскольку негласное правило действует для всех без исключений.
Получить комментарии по этому поводу у регионального минздрава URA.RU не удалось. Региональный оперштаб не поспешил с ответом на запрос касательно негласного правила, запрещающего выдавать абсолютные медтоводы от вакцинации против коронавирусной инфекции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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