В России родители массово жалуются на странное заболевание среди их детей

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Массовое заболевание в школах Уфы косит детей.
Родители сообщают, что в учебных заведениях болеет по полкласса, у детей высокая температура, которую сложно сбить.
Одна из матерей заболевших детей рассказывается, что в 119-й школе у многих мальчиков держалась по несколько дней температура под сорок, но она спустя два дня проходила. По словам женщины, так же болели дети ее знакомых и подруг.
Местное отделение Роспотребнадзора информацию о заболеваемости среди детей не подтверждает. Источник в миндзраве региона заявил, что вспышек ковида в регионе нет, поэтому предположительно дети могут болеть ОРВИ.
У некоторых детей, по словам их родителей, подтвердился грипп A (H1N1). Это так называемый свиной грипп, который является действительно очень заразным штаммом.
Отметим, во многих регионах России в последние дни наблюдается снижение количества заражения коронавирусом. Но эксперты предупреждают, что к концу зимы в стране может начаться новая волна из-за прихода штамма «омикрон».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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