В России родители массово жалуются на странное заболевание среди их детей

Сегодня, 09:04

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В России родители массово жалуются на странное заболевание среди их детей
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Массовое заболевание в школах Уфы косит детей.

Родители сообщают, что в учебных заведениях болеет по полкласса, у детей высокая температура, которую сложно сбить.

Одна из матерей заболевших детей рассказывается, что в 119-й школе у многих мальчиков держалась по несколько дней температура под сорок, но она спустя два дня проходила. По словам женщины, так же болели дети ее знакомых и подруг.

Местное отделение Роспотребнадзора информацию о заболеваемости среди детей не подтверждает. Источник в миндзраве региона заявил, что вспышек ковида в регионе нет, поэтому предположительно дети могут болеть ОРВИ.

У некоторых детей, по словам их родителей, подтвердился грипп A (H1N1). Это так называемый свиной грипп, который является действительно очень заразным штаммом.

Отметим, во многих регионах России в последние дни наблюдается снижение количества заражения коронавирусом. Но эксперты предупреждают, что к концу зимы в стране может начаться новая волна из-за прихода штамма «омикрон».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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