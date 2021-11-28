РБК: в правительстве назвали проблемы регионов РФ, которые необходимо решить до 2024 года

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Вице-премьеры, за которыми глава правительства Михаил Мишустин с лета нынешнего года закрепил федеральные округа, определились с перечнем главных проблем регионов, за которые отвечают. Их надлежит решить в рамках исполнения национальных проектов в срок до 2024 года, передает агентство РБК.
По его данным, львиная доля проблем накопилась в социально-экономической сфере и связаны они с занятостью населения, инфраструктурой, экологией, туризмом.
К примеру, Дальнему Востоку необходимы новые жилые дома. А в Хакасии не хватает площадей для строительства жилых домов. Для Северного Кавказа актуальна проблема теневой занятости.
В нескольких регионах наблюдаются проблемы с пограничными пунктами. Такие объекты на Алтае, а также в Омской и Смоленской областях крайне нуждаются в модернизации. Калмыкия страдает от нехватки водных ресурсов.
Приоритетная проблема Москвы, которая нуждается в решении - конфликт региональных информационных систем с федеральными. Дабы добиться его разрешения, следует добиться избавления от дублирования ними функций. Для столицы РФ актуальным является и вопрос регулирования миграционных потоков.
Рабочий документ, в котором сведены все проблемы российских регионов и изложены предложения по их решению, опубликованы в Telegram-канале «Майский указ». Источник агентства в правительстве подтвердил, что он подлинный.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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