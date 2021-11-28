С 1 декабря в России произойдет немало изменений

С приходом зимы в России произойдет ряд изменений, которые могут сказаться на жизни граждан. В частности, с 1 декабря Центробанк сможет блокировать сайты мошенников без судебного решения. Эта процедура будет занимать всего несколько дней. Как заметил заместитель главы ЦБ Герман Зубарев, ранее преступники успевали обмануть немало людей, прежде чем их сайт закроют.

Кроме того, некоторые категории граждан могут порадоваться тому, что получат прибавку к пенсии. Речь идет о россиянах, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Их страховая пенсия по старости увеличится с 6 044,48 рубля до 12 088,96 рубля.

На прибавку могут рассчитывать и пенсионеры, которые уволились до 1 сентября этого года. С 1 декабря они получат прибавку с доплатой за три месяца. Также с 1 декабря граждане смогут получить бесплатный доступ к социально значимым сайтам, которых насчитывается более 370. Кроме того, с начала месяца в ряде регионов запустят пилотный проект - новую систему оплаты труда медработников. Проект будет работать в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Якутии и Севастополе. С декабря операторы связи начнут блокировать корпоративные SIM-карты, если данные об их реальных пользователях неверны.

Сегодня в России используется около 32 миллионов корпоративных SIM-карт. При этом на портале госуслуг подтверждено лишь 13,3 миллиона карт. После 1 декабря отключить от услуг связи могут более половины корпоративных мобильных номеров. Помимо прочего, с этого месяца за подделку маркировки товаров могут отправить за решетку на срок до трех лет и штрафовать до 80 тысяч рублей. За нарушение требований маркировки также вводятся административные штрафы. С декабря многие регионы вводят QR-коды, подтверждающих прохождение вакцинации против коронавируса.

С 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бангладешем, Бразилией, Коста-Рикой, Монголией, Кубой, Мексикой и Катаром.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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