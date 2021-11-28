Части россиян перечислят по 2 тыс. рублей на карты «Мир» в декабре

Некоторые россияне в декабре могут получить денежный бонус в размере 2 тысячи рублей. При этом деньги будут положены только тем, у кого есть карта «Мир», и то только в случае, если они приняли участие в акции-розыгрыше. А для этого надо было выполнить обязательное условие - совершить покупки на сумму не менее 15 тысяч рублей за месяц.

«Речь идет об акции, которую «Почта банк» организовал в ноябре текущего года. Владельцы карт «Мир» могли зарегистрировать свою карту на специальном сайте и совершить по ней покупки на сумму от 15 тысяч рублей. Акция закончилась 30 ноября», – пишет PRIMPRESS.

По информации источника, уже с первого числа декабря автоматическая система начнет определять победителей. Каждый, кому улыбнется удача, получит на свою карту сумму 2 022 рубля. Таких счастливчиков будет около 4 тысяч.

Главных призов, а это суммы по 500 тысяч рублей, будет три.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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