«Как жителей РФ обманывают на пунктах вакцинации»: профессор Редько рассказал, что «утаивают врачи»

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Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько прокомментировал опасения россиян, что от них утаивают важную информацию о вакцинации.
То, что в России вакцинация идет не так быстро как во многих других странах, хотя как раз российская вакцина стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, является следствием относительной «скрытности» информации об отечественных вакцинах, уверен ученый.
В итоге население, не получив исчерпывающих ответов на возникающие вопросы, не спешит вакцинироваться, оттягивая это до момента, когда уже выбора не будет, рассказывает ОСН.
«Добровольно-информированное согласие… Если человек приходит на пункт вакцинации и зачеркивает слово «добровольное», а также спрашивает, по какому распоряжению он должен вакцинироваться — его не провакцинируют. Вакцинация исключительно добровольная, а человек добровольно не хочет: «я не хочу участвовать в эксперименте». Идите, вы свободны», - отмечает Редько.
Он добавил, что важно объяснить гражданам, какие последствия может спровоцировать вакцинация. Необходимо открыть полный перечень побочных явлений, и желательно подкрепить его статистическими данными.
Также стоит сообщать о том, что родные тех, кто умер из-за вакцины, получат по 2 млн рублей. А тем, кто стал после вакцинации инвалидом, получат по 1,2 млн рублей. Но этой информацией часто не обладают даже врачи, которые работают на прививочных пунктах, хотя, как утверждает Редько, соответствующее постановление есть.
«Врачи утаивают информацию от наших граждан — если вы ее утаиваете, значит вы их вводите в заблуждение и обманываете», — подчеркнул Редько.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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