В Госдуме РФ сказали, куда нужно отправить пенсионеров

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Пожилым гражданам в Госдуме посоветовали устраиваться на работу в те сферы, где сейчас наблюдается дефицит кадров. Об этом сообщает PRIMPRESS.
С таким предложением выступил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он уверен, что для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста открыто немало возможностей по трудоустройству.
Нилов отметил, что пенсионеры смогут трудоустроиться в сферу ЖКХ, или строительную сферу. Также им можно пойти работать в сельское хозяйство.
По его словам, многие пенсионеры не идут работать, поскольку их пенсии в таком случае не будут индексироваться. Он добавил, что это их «демотивирует» и останавливает от трудоустройства.
Тем не менее, парламентарий уверен, что это не должно быть проблемой для пожилых людей. К тому же, они могут пройти бесплатные курсы переобучения и поработать в новых сферах. Получить информацию о вакансиях в своем регионе можно на сайте «Работа России», где также есть информация о том, какие курсы переобучения оплачивает государство.
«Хороший пример нам был продемонстрирован в Казани, где на базе колледжа лиц пенсионного и предпенсионного возраста обучали, переобучали для того, чтобы они могли оформиться на работу в системе общепита. И они говорили о том, что готовы работать, а молодежь туда не идет», – отметил Нилов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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