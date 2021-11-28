Жителям в России с небольшими доходами готовят новую денежную выплату

Граждане, получающие минимальный доход или находящиеся за чертой бедности, могут рассчитывать на новое денежное пособие от государства. Указывается, что новая льгота будет сформирована за счет дополнительного налогового вычета, передает «Primpress.ru».

Первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов сообщил о новой государственной выплате, которая будет предназначена для малоимущих россиян. Чиновник подчеркнул, что в данную категорию будут входить граждане, который получают суммарный годовой доход не выше 100 тысяч рублей.

«Для таких граждан будет сформирована пониженная ставка налога на доходы физических лиц — такая мера позволит поддержать миллионы малоимущих», - прокомментировал Михаил Щапов.

Политик добавил, что соответствующий законопроект уже подан в Госдуму для рассмотрения.

Депутат Госдумы Сергей Миронов озвучил, что повысить качество жизни россиян можно за счет увеличения размера прожиточного минимума до 35 тысяч рублей — кроме этого, политик предложил увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей.

«Такие суммы являются экономически обоснованными. Других способов побороть бедность в стране я не вижу», - сообщил Миронов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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