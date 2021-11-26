Врачи и предприниматели Марий Эл высказали мнение о введении QR-кодов

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С 23 ноября в Марий Эл действуют новые антиковидные правила. Отныне в общественных местах при входе требуют QR-код или медотвод. Речь идет о клубах, салонах красоты, библиотеках, музеях, театрах, точках розничной торговли, спортзалах, бассейнах и автошколах. Глава республики внес поправки в Указ об антиковидных мерах, продлив их до 5 февраля.
Несмотря на то, что локдаун не объявлен, нынешняя ситуация непростая. Сегодня многие предприниматели стараются не высказываться о введении системы QR-кодов, так как работают нелегально. Однако в высказываниях некоторых представителей бизнеса и медиков прослеживается парадокс. В частности, из-за введения QR-кодов выручка малого бизнеса упала от 70 до 90 %. Поэтому Нижегородская область сняла ограничения по времени и по банкетам на Новый год.
Вместе с тем недавно глава Минздрава республики Татьяна Бастракова заявила о том, что эпидемиологическая ситуация в республике стабилизируется. Она сделала вывод, что действующие меры играют положительную роль в борьбе с вирусом. Наблюдается снижение числа госпитализированных пациентов, что позволило сократить количество коек для пациентов с ковидом с 1965 до 1425. В Йошкар-Олинской больнице возобновлены хирургическая помощь и реабилитация пациентов, перенесших инсульт. В начале текущего месяца число зараженных за сутки превышало 5-6 раз число выздоровевших, но сегодня этот перевес составляет не больше 150%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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