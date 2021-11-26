Профессор Павел Воробьев объяснил, почему закон о QR-кодах не примут

В России идут жаркие обсуждения возможности введения QR-кодов, что предусмотрено правками, разработанными к федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев заявил, что в Общественной палате только делают вид, что обсуждают законопроект, и с большой вероятностью можно говорить о том, что эта инициатива не будет утверждена законодательно, сообщает Общественная служба новостей .

Стоит отметить, что рассматривается возможность двух вариантов введения QR-кодов. По одной из инициатив будут внесены изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». И если они будут приняты, то без QR-кодов нельзя будет посещать торговые и развлекательные центры, заведения общепита и общественные мероприятия. Помимо QR-кодов пропуском в такие места будет служить справка о том, что гражданин переболел или имеет медотвод от вакцинации.

Еще один обсуждаемый законопроект касается ст. 107 Воздушного кодекса РФ и Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта РФ». Авторы инициативы предлагают ввести обязательные QR-коды для передвижения по стране авиатранспортом и по железной дороге.

Воробьев подчеркнул, что не может говорить об объективности обсуждения данных инициатив в Общественной палате. По его словам, на обсуждение просто «забыли» пригласить тех экспертов, которые выступают против QR-кодов.

«В Общественной палате врут, что они что-то обсуждают. Как выяснилось, они должны были меня позвать. И они врут людям, что меня пригласили. Человек пишет: мне лично сказали, что вас пригласили. Но я никакого приглашения не получал. Люди, единожды солгавшие, имеют эту печать на всю оставшуюся жизнь. И не нужно обращать на этих врунов внимание», – заявил Воробьев.

Он добавил, что сомневается в возможности введения данных инициатив, поскольку слишком много россиян выступают против.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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