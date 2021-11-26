ПЛН-ТВ: Должно ли государство бороться с антипрививочниками и их пропагандой?

Вчера, 22:24

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ПЛН-ТВ: Должно ли государство бороться с антипрививочниками и их пропагандой?
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Власти намерены ужесточить контроль за информацией о коронавирусе и вакцинации, которую распространяют в России.

Антиваксеры, по мнению ряда экспертов, помешали успеху кампании по вакцинации от коронавируса в России. В Сети, да и на ТВ, не раз выступали противники вакцинации, заявляя, что прививки могут вредить здоровью, рассказывая различные конспирологические теории касательно коронавируса и вакцинации населения, и даже демонстрируя «намагничивание» места укола после прививки. И немало важно то, что против вакцинации выступало немало медиков.

Власти, похоже, решили бороться с антиваксерами уже не только убеждениями. В СМИ прозвучали сообщения о том, что государство намерено бороться с антиваксерами доступными законными методами. Поэтому их вполне могут привлечь к ответственности за распространение «заведомо ложной информации и вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции».

Опрос ПЛН-ТВ показал, что в целом подобные шаги оценивают граждане положительно. Участники опроса согласились, что государству важно проводить разъяснительную работу касательно вакцинации от коронавируса, а не вынуждать людей прививаться. Тех же, кто распространяет непроверенные теории, которые вредят здоровью общества, и даже экономической ситуации, следует привлекать к ответственности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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