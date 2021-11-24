«Прививка или смерть». На РФ движется волна, захлестнувшая Европу

Пятая волна коронавируса в Европе в самом разгаре, накрывает страну за страной. Может захлестнуть и Россию. О ситуации в ЕС и рисках для нашей страны написало РИА Новости.

Высоковакцинированная Европа вынуждена вводить новые ограничения и прибегать к более жестким мерам - коронавирус не отступает, так как вакцинированные наравне с невакцинированными распространяют ковид.

«Положение критическое. Очередная волна обрушилась на нас всей мощью», — признала исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.

70% вакцинированных уже недостаточно для остановки пандемии, полагают в ФРГ. В стране во время этой волны количество суточных заражений доходило до 65 тысяч.

«Скорее всего, к концу зимы, как бы цинично это ни звучало, почти все в Германии либо вакцинируются, либо вылечатся, либо умрут», — поделился своим прогнозом в серых тонах глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

Сейчас в стране магазины, кафе и рестораны работают до 8 часов вечера, однако прийти туда могут только привитые или недавно переболевшие.

Новой волной ковида накрыло и Австрию, где фиксируется порядка 15 тысяч зараженных в сутки. Вена вводит обязательную вакцинацию от коронавируса с 1 февраля 2022 года, из-за чего люди выходят на протесты.

Уровень ковид-заболеваемости во Франции вырос на 80 процентов. Париж в этой связи принял решение об обязательной вакцинации лиц в возрасте от 65 лет уже с 15 декабря. На следующем этапе вакцинация станет обязательной для людей после 50.

«Нам нужно значительно снизить заболеваемость и достигнуть тех показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя обозначили», - говорит вице-премьер России Татьяна Голикова.

В противном случае нашей стране также не удастся избежать пятой ковид-волны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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