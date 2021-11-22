Преподаватель РЭУ Плеханова Вячеслав Чеглов назвал людей без QR-кодов «ущербными»

Сегодня, 14:24

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Преподаватель РЭУ Плеханова Вячеслав Чеглов назвал людей без QR-кодов «ущербными»

Люди без QR-кодов «ущербны», заявил доктор экономических наук Вячеслав Чеглов.

Свое отношение к тем, кто не вакцинировался, преподаватель, доктор экономических наук РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов озвучил на занятии по интеграционным процессам в торговле, передает URA.RU.

«Для тех, кто не имеет QR-кодов, в общем-то, относится к ущербным слоям населения», — сказал Вячеслав Чеглов.

URA.RU обратилось в РЭУ им Плеханова касательно высказывания Чеглова по поводу вакцинации, но пока ответа на запрос не поступило.

Стоит отметить, что столь резкие слова касательно невакцинированных позволила себе и преподаватель английского языка РЭУ им. Плеханова Елена Данилина. Она назвала тех, кто не вакцинировался, людьми второго сорта.

Данилина добавила, что не намерена уделять много внимания тем, кто не захотел прививаться. После этих слов студенты обратились в деканат, где им пообещали разобраться с ситуацией.

На данный момент вакцинация для студентов не является обязательным условием посещения занятий. Тем не менее, многие вузы активно агитируют студентов вакцинироваться от коронавируса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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