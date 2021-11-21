Эксперты назвали возможный размер пенсии с учетом повышенной индексации в 2022 году

Вчера, 21:59

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Эксперты назвали возможный размер пенсии с учетом повышенной индексации в 2022 году

23 ноября в Госдуме должно состояться второе чтение бюджета. Согласно планам Минфина, с 1 января 2022 года страховые пенсии планируется проиндексировать на 5,9% (18521 руб.), а социальные — на 7,7% (10307 руб.).

О том, какой в новом году будет индексация и как она будет выплачиваться, рассказывают эксперты.

«Власти могут сделать разовые денежные выплаты через 3-4 месяца после того, как пенсии будут проиндексированы, — рассказывает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ „Альпари“. — В результате пенсии вырастут на 8-8,1%, думаю, не больше, средний размер страховых пенсий повысится до 18840 рублей». 

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, считает, что механизм индексации пенсий должен рассчитываться так, чтобы не спровоцировать инфляцию. Исходя из этого, нужно проводить индексацию два раза в год. Или — индексация плюс разовая выплата.

По мнению экспертов-«оптимистов», пенсии могут увеличиться 9-10%.

«Индексация пенсий это не только социальная значимость, это и реальный рост экономики. Деньги в казне есть, профинансировать такие расходы вполне реально, однако я сомневаюсь в такой щедрости властей», - считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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