Мать троих детей с коронавирусом COVID-19 может умереть из-за бездействия чиновников

В Липецке мать 3 детей, один из них инвалид, умирает от заболевания на коронавирус. Лишь перевозка в Москву может её спасти. Мэрия даёт скорую помощь, однако столица отказала в приёме больной, сообщает ОСН. Родственники 42-летней Дианы Евсюковой прислали в редакцию свой крик о помощи.

«Супруга лежит в клинике с COVID-19. Три недели она была на аппарате НИВЛ (неинвазивная вентиляция легких). 15 ноября ее ввели в кому и перевели на ИВЛ. Шансов жить у неё очень мало. Её надо срочно везти в Москву», — написал в соцсети супруг Дианы.

Журналисты просят помощи лично у Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

«Большое желание спасти женщину. Липецк запросил столицу, стучит, но двери Москвы закрыты, все усилия тщетны». «Решения по спасению нет. Ответственных лиц тоже нет. Все, что нужно сделать — принять больную женщину. Её из Липецка привезут сами, — пишут родственники Дианы. — Прошёл врачебный консилиум, там присутствовали медицинские специалисты из Москвы. Консилиум признал Диану транспортабельной. Больную необходимо транспортировать в Москву, в 52-ю больницу. Счет идет на часы. Необходимо принимать срочные меры по перевозке!»

Минздрав Липецкой области дал оценку состоянию больной «крайне тяжелое». 19 ноября управление здравоохранения Липецкой области обратилось в федеральный Минздрав.

«Учитывая отрицательную динамику в виде десатурации, перевод на ИВЛ, отрицательную рентгенологическую динамику, имеется необходимость в оказании специализированной медицинской помощи в условиях профильного стационара Москвы. Если будет получено «добро» из Москвы по вопросу госпитализации, больную довезут в столицу машиной скорой помощи из региона в сопровождении профессиональных специалистов, врачей анестезиологов-реаниматологов», — написано в обращении.

О том, что творится в Липецкой области, ОСН сообщала не раз. 22 сентября в селе Бутырки сгорел дом. На улице оказались шестнадцать человек. Чиновники предоставили им помощь: тушенку с макаронами.

Редакция связалась с администрацией области. Стало известно, что консилиум врачей принял решение не транспортировать пациентку в другое медицинское учреждение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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