Губернатор Воробьев отметил важность вакцинации перед зимними праздниками

Сегодня, 15:54

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Губернатор Воробьев отметил важность вакцинации перед зимними праздниками

На зимние праздники в столичный регион традиционно съезжаются гости из других уголков России. Однако гулянья могут оказаться под запретом из-за пандемии коронавируса, который пока свои обороты не сбавляет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал население региона вакцинироваться, чтобы иметь возможность рождественские праздники встретить спокойно, без ограничений.

Подготовку к традиционному региональному фестивалю «Зима в Подмосковье» уже начали. В округах готовят праздничное оформление, заливают катки. Но чтобы посетители смогли прочувствовать атмосферу праздника и всеобщего веселья, необходим коллективный иммунитет к ковиду - нужные значения еще не достигнуты, в больницах продолжают оставаться тысячи больных.

Так, из развернутых в регионе 12,5 тысяч коек для коронавирусных пациентов заняты 9,4 тысячи. Большинство - пенсионерами. Они уязвимы перед ковидом больше, чем молодые, поэтому крайне важно им привиться.

«Я написал письмо старшему поколению, потому что угрозу в основном мы видим в этом возрасте. Наша задача — достучаться до каждого, найти способы, объяснить, уговорить человека, чтобы он сделал прививку, обезопасил себя и близких», — говорит Воробьев.

Привиться от коронавируса можно в различных пунктах вакцинации, которые открыты в поликлиниках, ТЦ и МФЦ. Во многих из них в наличии все четыре вакцины, каждый может выбрать для себя тот препарат, который вызывает у него наибольшее доверие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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