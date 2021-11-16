QR-коды в России: антителам дадут шанс?

Сегодня, 12:19

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QR-коды в России: антителам дадут шанс?

По мере наращивания темпов вакцинации в России заболеваемость хоть и медленно, но снижается. При этом QR-коды пока не отменяются. Более того, в ближайшее время депутаты намерены рассмотреть законы об их введении на транспорте и в общественных местах. Не исключено, что получить их смогут и граждане с высоким титром антител - данный вопрос уже вынесен на обсуждение.

Уровень антител, который можно считать достаточным для защиты от коронавирусной инфекции - это предмет дискуссии, которую сейчас ведут ученые всего мира.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент ни одно государство в мире не выдает документы об иммунном статусе человека, руководствуясь исключительно замерами уровня антител. Но! Работа в данном направлении в стране все же ведется и вопрос о выдаче QR-кодов гражданам в России, имеющим антитела к ковид-19, обсуждается Роспотребнадзором на экспертном уровне, сообщает издание «Город.48.ру».

«Такая задача есть, спорить здесь не с чем, следует найти оптимальный, приемлемый вариант ее решения», - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время своего выступления на заседании думского комитета по охране здоровья.

Напомним, ранее в стране были смягчены правила для привитых. Так, они освобождены от обязанности отправляться на самоизоляцию после контакта с заболевшими COVID-19 в случае отсутствия симптомов коронавируса. Невакцинированные же, как и прежде, должны пробыть в изоляции не менее 14 дней после контакта с ковид-больным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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