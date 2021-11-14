Ученый: Медработники подделывают сертификаты о вакцинации из-за низких зарплат

Сегодня, 22:19

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Ученый: Медработники подделывают сертификаты о вакцинации из-за низких зарплат

Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук и доктор юридических наук, рассказал, почему медики подделывают сертификаты о вакцинации. По его мнению, таким образом плохо оплачиваемые медицинские сотрудники намереваются подзаработать. Он упомянул, что в южных регионах страны средняя заработная плата медсестры составляет 12 тысяч рублей. Если медику с такой зарплатой предлагают за небольшую услугу 10 тысяч рублей, то для него такая сумма выглядит весьма привлекательно, предположил Еделев. И речь идет не только о медработниках, но и о программистах, которые работают в больницах и вносят данные, пишет ОСН.

Еделев также отметил, что в подделке сертификатов не участвуют врачи и старший медперсонал, которые ставят диагнозы и направляют на вакцинацию. Он высказал мнение, что медиков, которые отказываются от вакцинации, необходимо привлекать к ответственности.

Доктор наук также подчеркнул, что пока в России не введут обязательную вакцинацию, фальсификация сертификатов не будет уголовно наказуема.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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