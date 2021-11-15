Врачи из Челябинска научились распознавать лжепривитых против COVID-19 граждан в РФ

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Заведующая ковидного госпиталя в Челябинске Елена Лозовая пояснила, каким образом медики могут определить, у кого из пациентов фальшивый QR-код или сертификат о вакцинации от COVID-19.
«В моей практике уже насчитывается десять подобных случаев. Все эти пациенты, с поддельными бумагами, признавались в этом, находясь в „красной зоне“. Хотя врачу это было понятно по характеру их болезни. Заболевание протекает с ярко выраженным цитокиновым штормом. Таким „привитым“ не получается, к сожалению, избежать реанимации. И во время выписке их основной вопрос был о том. когда можно сделать прививку», — сообщила Лозовая.
По словам врача, каждая следующая волна COVID-19 сложнее предыдущей. В настоящее время в ковидных реанимациях очень много молодых. А осложнения появляются гораздо быстрее. В отделениях интенсивной терапии практически нет привитых пациентов. Это единичные случаи. Как правило это люди, прошедшие вакцинацию уже давно или те у кого имеются тяжелые хронические заболевания.
«Иммунитет после заболевания или вакцинации сохраняется непродолжительное время, и поэтому нужна ревакцинация», — подчеркнула Лозовая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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