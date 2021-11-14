В ОмГМУ опровергли информацию о поддельном сертификате о вакцинации умершего от COVID-?19 преподавателя

Сегодня, 16:49

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В ОмГМУ опровергли информацию о поддельном сертификате о вакцинации умершего от COVID-?19 преподавателя

Ректор Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) Мария Ливзан опровергла появившуюся в СМИ и в Сети информацию о том, что у умершего от коронавируса преподавателя вуза был поддельный сертификат вакцинации. Об этом сообщает ГТРК «Иртыш».

Недавно ковид-19 унес жизнь преподавателя вуза, кандидата медицинских наук Ольги Широковой. Ей было всего 39 лет. На момент смерти женщина считалась вакцинированной от коронавируса.

«Вскоре после того, как она умерла, проректор ОмГМУ Николай Николаев заявил, что в вузе провели расследование инцидента, в ходе которого выяснилось, что Широкова предоставила подложные документы о вакцинации», - пишет «Медвестник».

Эти его сведения опровергла ректор университета. Мария Ливзан заявила, что факт подлога установлен не был.

«На сайте Госуслуг сертификат был зарегистрирован. Наша образовательная организация не уполномочена проверять подлинность», — приводит издание слова ректора.


Студенты Ольги Широковой о ней очень тепло отзываются, утверждают, что их преподаватель ранее никогда не выступала против вакцинации. Женщина понимала важность прививки и непривитых к практическим занятиям не допускала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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