В Екатеринбурге из-за нехватки мест в моргах тела умерших от коронавируса отправляют в другие города

В Екатеринбурге (Свердловская область) морги переполнены, поэтому тела людей, умерших от коронавируса, начали уже отправлять в патологоанатомические отделения больниц других городов региона. Об этом сообщает издание E1.RU , журналисты которого о ситуации узнали со слов горожанки, обратившейся в редакцию.

Жительница Екатеринбурга рассказала, что ее пожилая мать была госпитализирована с ковидом в больницу в середине октября. 31 октября сердце больной биться перестало. О том, что пенсионерки уже нет в живых, ее дочери сообщили только 1 ноября. Более того, выяснилось, что ее тело вывезли в морг Сысерти из-за того, что городские морги переполнены.

Чтобы вернуть тело матери в Екатеринбург, женщине пришлось заплатить 40 тысяч рублей. Но дело не только в деньгах, сетует она. Горожанку возмутило хамство врачей, а также то, что для оформления документов ее пригласили в «красную зону».

«У меня ни документов не спросили, ни QR-кодов, ни то, болела ли я. Там врачи ходили в бахилах, костюмах, респираторах, а мне не предложили даже маску», — говорит женщина, и ее возмущения понятны.

Журналисты обратились в пресс-службу Минздрава Свердловской области. Там заверили, что морги Екатеринбурга не переполнены и места имеются. Что касается конкретной ситуации, жительнице региона порекомендовали обратиться с жалобой в Минздрав.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700