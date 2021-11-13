Врачи Шеляпин и Адкина рассказали, почему среди медиков в России столько антиваксеров

Сегодня, 11:24

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Врачи Шеляпин и Адкина рассказали, почему среди медиков в России столько антиваксеров

Кампанию по вакцинации населения от коронавируса в России нельзя считать успешной, в том числе из-за огромного числа антиваксеров. Причем, разубеждают людей от прививок в том числе и сами медики. Некоторые из врачей даже идут на преступление - вакцину уничтожают, выдают «липовые» сертификаты о пройденной вакцинации. Кажется, что в рядах антиваксеров медиков очень много, особенно если почитать статьи с их экспертным мнением на страницах некоторых изданий.

На самом же деле, говорит врач общей практики Борис Шеляпин, антиваксеров среди медработников столько же, сколько и среди обычных людей.

«Найти профессоров, докторов и кандидатов, которые расскажут, что прививаться не надо, очень легко. А на выходе мы получаем псевдонаучную информацию и очередное видео в мессенджерах: «Вот видите — это же врачи говорят!», - поведал он в беседе с изданием «Доктор Питер».

Сложившуюся в информационном поле ситуацию Шеляпин считает уникальной. В сети сейчас представлены полярные точки зрения, поэтому при желании любой россиянин может выбрать любую из них в качестве аргумента своей.

Между тем россияне не хотят видеть очевидные вещи, полагает доктор. А именно, что вакцины работают и на самом деле защищают от тяжелого течения заболевания. 

Ему не приходилось лечить пациентов, которые бы после вакцинации болели ковидом в тяжелых формах.

Анестезиолог-реаниматолог Елена Адкина считает, что антиваксерами являются только те медики, которые не разбираются в вопросе.

По ее мнению, они имеют такое же представление о вакцинах, как и люди, не получившие медицинского образования.

«В вакцинации разбираются те немногие врачи, что по роду деятельности ею занимается, и отдельные люди (не обязательно врачи), которым просто интересна эта тема», - заверила она.

Собеседники издания считают, что следует сделать акцент на просвещении населения, а не грозить уголовным наказанием.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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