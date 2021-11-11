Жесткие и необходимые меры: эксперты объяснили, чем обоснованы QR-коды

Система здравоохранения России перегружена и работает на грани своих возможностей из-за наплыва коронавирусных больных. Число людей, которые инфицируются, на фоне низких темпов вакцинации увеличивается, страшит и статистика по летальным исходам. По данным экспертов, более 91 процента избыточной смертности приходится на коронавирус.

В стране, чтобы вынудить людей поставить прививку, прибегли к жесткой, но необходимой в сложившихся условиях мере - введении системы QR-кодов.

«За границей QR-коды стали неотъемлемым атрибутом повседневной жизни давно. Санитарные пропуска, Green Pass — без этих специальных документов нельзя попасть в большинство общественных мест. Первыми, еще весной 2020-го, систему ввели в Китае. Без кода вход там закрыт в отели, рестораны, магазины и даже метро. Чуть позже к практике присоединился Евросоюз», — сообщили эксперты медиа-платформы «Смотрим» .

Отмечается, что во многих странах именно благодаря «закручиванию гаек» (ограничению непривитых в правах) удалось добиться высокого уровня вакцинации. Например, в Германии - там вакцинированы порядка 67 процентов граждан. Правда, этот процент явно недостаточен, учитывая, что в ФРГ уровень заболеваемости растет, количество зараженных за сутки перевалило за 50 тысяч.

Позицию «грин-пассов» одобрили десятки стран, в том числе Франция, Канада, США. Подделка документов наказывается очень строго.

Во Франции, например, за такое могут приговорить к трем годам тюремного заключения и штрафу в размере 45 000 евро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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