В ПФР сформировали график увеличения выплат для пенсионеров РФ в 2022 году

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Пенсионный фонд России уже сформировал график увеличения выплат пенсионерам страны в будущем, 2022-ом, году. Повышение будет проводиться в установившиеся в предыдущие годы даты, никаких особых корректив внесено не было.
Так, в январе ожидается традиционная индексация страховых пенсий (трудовых пенсий или, как их еще называют, пенсий по старости). В 2022 году повышение заявлено на уровне 5,9%. Но существует высокая вероятность того, что повышение будет большим. Власти могут пересмотреть решение об индексации на уровень реальной инфляции.
В феврале 2022 года будут увеличены социальные пособия для льготников - на 4,3%.
В апреле традиционно проиндексируют социальные пенсии. Заявлен уровень повышения на 7,7%.
В августе будет повышен пенсионный балл. Он увеличится на 5,83 рубля и будет составлять 104,96 рубля, пишет журнал «Налоги и бухгалтерия».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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