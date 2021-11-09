После прививки от коронавируса 18-летний тюменец попал в больницу с инсультом

Сегодня, 17:24

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После прививки от коронавируса 18-летний тюменец попал в больницу с инсультом

18-летнему парню из Тюмени с пороком сердца врачи отказали в медтводе от вакцинации. Он отправился на прививку и вскоре после нее у молодого человека случился инсульт. Об этом со ссылкой на ВК-публикацию отца юноши Альберта Перматова сообщает агентство URA.RU.

По словам мужчины, его сыну поставили вакцину «Гам-Ковид-Вак» (она же «Спутник V» - ред.). Вечером того самого дня, когда была введена вакцина, у молодого тюменца подскочила температура и началось онемение конечностей.

«Вызвали скорую, врачи сказали, что это реакция на вакцину. На утро сыну стало совсем плохо: несвязная речь, заторможенность. «Выбили» направление в больницу, а там поставили инсульт и госпитализировали», — написал Альберт Перматов в паблике «ЧС Тюмень».

Публикация вызвала огромный резонанс у пользователей Сети. Многие сомневаются в том, что причиной инсульта могла стать вакцина. В то же время часть читателей уверены, что в данном случае речь идет о том самом тяжком побочном эффекте, который случается раз на миллион.

Журналисты агентства URA направили запрос в депздрав Тюменской области, но на момент публикации ответ не поступил.

Ранее издание «Е1» рассказало о том, что житель Екатеринбурга вскоре после вакцинации начал стремительно терять память. Родные вначале думали, что, возможно, это вакцина так повлияла, но все же решили сделать МРТ. Оказалось, что у привитого пожилого горожанина была опухоль мозга - и появилась она намного раньше, чем он поставил вакцину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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