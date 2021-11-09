В Челябинской области фиктивно вакцинировали три сотни людей

О трех сотнях нарушений, связанных с поддельными сертификатами о вакцинации, сообщили сотрудники ФСБ в Челябинской области. Указывается, что к массовому производству поддельных сертификатов причастен медперсонал поликлиники №?1 городской больницы, передает «URA.Ru».

По данным представителей правоохранительных органов, несколько сотрудников горбольницы №?1 занимались подделкой QR-кодов — по предварительной информации, фиктивные сертификаты о вакцинации получило не менее 3 сотен челябинцев. В причастности к подделке сертификатов подозреваются и 2 сотрудника противопожарной службы ГУ МЧС по Челябинской области.

В ходе расследования была проведена задержка соучастников при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии — при этом преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Златоуста совместно с УФСБ по Челябинской области и службой собственной безопасности ГУ МЧС региона.

Как долго нарушители занимались незаконной регистрацией фиктивных прививок от коронавируса в ЕГИЗС Минздрава РФ, и какую сумму соучастники брали за свои услуги, пока остается неизвестным. Сотрудники ФСБ указали, что после проведения всех манипуляций по дознанию, будет избрана соответствующую мера пресечения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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