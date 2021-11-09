В Сколково допустили выдачу QR-кодов гражданам РФ с высоким титром антител

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Вполне допустимо предоставление QR-кода всем российским людям, имеющим высокий титр антител, выработанный организмом не лишь в результате прививки, но и после инфицирования на вирус SARS-CoV-2. Подобное мнение высказал в беседе с журналистом онлайн источника информации ИА «Красная Весна» зам. главврача по лечебной работе госпиталя Hadassah Medical Skolkovo Родион Сигал, в четверг, 11 ноября.
«Если рассматривать наличие антител в организме человека, то несомненно, каждый гражданин Российской Федерации вправе получить QR-код, как после осуществления прививки от коронавирусного инфицирования, так и после заболевания на COVID-19, если у данного пациента подтверждается высокий титр антител», — объяснил доктор Сигал.
Медицинский специалист акцентировал внимание на том, что подобная практика давно существует в ряде государств Европейского союза. Родион Сигал напомнил, что антитела, или иммуноглобулины, являются в реальности белками со специфическими свойствами. Данные частицы формируются человеческим иммунитетом. Они представляют собой иммунный ответ организма на проникновение внутрь него инфекционного агента, каковым на самом деле и является вирус SARS-CoV-2.
Особым способом антитела распознают патоген, а затем и обезвреживают его, при этом сохраняя информацию об инфекционном агенте. Антитела вырабатываются не только после вакцинации, но и после перенесенного заболевания, подчеркнул врач. Глава Чувашии Олег Николаев 1 ноября поручил министерству цифрового развития и информационных коммуникаций республики и министерству здравоохранения региона проработать вопрос разработки QR-кодов для людей, переболевших COVID-19 и имеющих высокий титр антител.
Глава Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов предложил рассмотреть возможность выдачи QR-кодов гражданам с высоким титром антител.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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