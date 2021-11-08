В Совфеде подержали предложение Гинцбурга об обязательной вакцинации

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение о том, что граждане должны прививаться от коронавируса, так как каждая волна эпидемии масштабнее предыдущей. Джабаров поддержал предложение главы центра имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга об обязательной вакцинации. Он заметил, что в подобном предложении есть смысл и инициатива академика разумна. Джабаров упомянул, что государство тратит огромные средства на лечение пациентов с коронавирусом, а самое главное — страна теряет человеческие жизни.
Политик подчеркнул, что страны, где привилось большое количество населения, легче проходят волны пандемии, а в России, которая первой изобрела вакцину, низкие показатели вакцинации, пишет life.ru.
Ранее Гинцбург заявил, что окончания пандемии коронавируса можно будет ожидать тогда, когда в мире привьется не менее 70% населения. Создатель вакцины «Спутник» считает, что нужно с детства приучать людей к тому, что прививки необходимы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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