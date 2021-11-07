35-летний чемпион Норильска по пауэрлифтингу скончался через две недели после вакцинации от коронавируса

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Чемпион Норильска по пауэрлифтингу Виктор Плахута умер во Владивостоке спустя две недели после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает издание НГС.24.ру.
Журналисты пообщались с сестрой спортсмена. Она рассказала, что на здоровье он особо не жаловался, были только редкие спортивные травмы. 20 октября он привился от коронавируса. 28 октября Виктора госпитализировали, а 6 ноября чемпиона не стало. Причиной смерти называется двусторонняя пневмония.
Отмечается, что противники вакцинации уже связали его смерть с вакцинацией. Родственники не так категоричны в суждениях.
«Что стало причиной смерти, мы пока точно не знаем, вскрытие будет на днях. Точно утверждать, что причиной стала именно прививка от ковида, нельзя: возможно, что он уже болел к моменту вакцинации, и прививка усугубила его состояние, какие-то хронические заболевания», - приводит издание слова Елены Зинвалюк, сестры умершего спортсмена.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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