35-летний чемпион Норильска по пауэрлифтингу скончался через две недели после вакцинации от коронавируса

Сегодня, 09:29

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35-летний чемпион Норильска по пауэрлифтингу скончался через две недели после вакцинации от коронавируса

Чемпион Норильска по пауэрлифтингу Виктор Плахута умер во Владивостоке спустя две недели после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает издание НГС.24.ру.

Журналисты пообщались с сестрой спортсмена. Она рассказала, что на здоровье он особо не жаловался, были только редкие спортивные травмы. 20 октября он привился от коронавируса. 28 октября Виктора госпитализировали, а 6 ноября чемпиона не стало. Причиной смерти называется двусторонняя пневмония.

Отмечается, что противники вакцинации уже связали его смерть с вакцинацией. Родственники не так категоричны в суждениях.

«Что стало причиной смерти, мы пока точно не знаем, вскрытие будет на днях. Точно утверждать, что причиной стала именно прививка от ковида, нельзя: возможно, что он уже болел к моменту вакцинации, и прививка усугубила его состояние, какие-то хронические заболевания», - приводит издание слова Елены Зинвалюк, сестры умершего спортсмена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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