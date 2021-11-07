Фильм «16-й» напомнил журналисту Манукяну лучшие криминальные комедии

Вчера, 22:04

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Фильм «16-й» напомнил журналисту Манукяну лучшие криминальные комедии

Главная мысль комедийной картины бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» давно требовала своей реализации в кинематографе, заявил российский журналист Вадим Манукян. Блогер добавил, что лента напомнила ему культовую работу Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Автор и ведущий популярных проектов «Давай поговорим» и «JourФак» оказался в числе первых, кто посмотрел фильм Пригожина. Вашингтон ранее признал российского бизнесмена «угрозой национальной безопасности США» якобы из-за «глобального вмешательства» в выборы 45-го президента Америки.

Манукян признал, что картина достойна высокой оценки, поскольку представляет собой не безобидную комедию, а жесткую сатиру на действия Белого дома. Комичен сам сюжет ленты — 16 россиян обводят вокруг пальца американскую систему президентских выборов, в то время как Вашингтон уверен, что за этим стоят не менее десяти тысяч человек.

По мнению журналиста, такого рода сюжет давно нуждался в экранизации. Манукяну лента напомнила фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», а также культовые российские картины 90-х годов.

«Просто шикарная комедия, которая по духу мне напоминает «Криминальное чтиво», «Ширли-Мырли» и «Жмурки» одновременно. Здесь в комедийном стиле прекрасно показано, как 16 российских ребят смогли взломать всю эту хваленую американскую «демократию», — высказал свое мнение Манукян в беседе с порталом «Новый день».

Фильм «16-й» высмеивает надуманные обвинения Вашингтона во вмешательстве Пригожина в выборы президента США, которые состоялись в 2016 году. Американский спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет пытался доказать причастность россиянина к «вмешательствам» в избирательный процесс, но так и не смог это сделать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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