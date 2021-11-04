Фильм Пригожина «16-й» показал абсурдность антироссийской политики США

NetEasе: появление корабля ВМФ РФ у острова Кауаи обескуражило США
Военные обозреватели из КНР сообщили об инциденте в гавайских водах, который стал полной неожиданностью для США. После...Подробнее
Молодежь сможет по достоинству оценить новый фильм бизнесмена Евгения Пригожина на политическую тему «16-й», считает российский политик Геннадий Онищенко.
8 ноября в 20:00 в Сети состоялась премьера фильма «16-й». Сюжет комедии повествует о выборах в США 2016 года, показывая выдуманные инциденты, якобы повлиявшие на исход событий. После технического показа 7 ноября картину уже оценили десятки тысяч кинозрителей.
Онищенко прокомментировал бездоказательные заявления американцев о «российской угрозе», рассуждая о достоинствах фильма, который показывает абсурдность выпадов Вашингтона против России.
«Да и вообще все эти разговоры о «русском следе», о «российском вмешательстве» в американские выборы — это абсолютно геббельсовская история: чем нелепее ложь, тем больше шансов, что в нее поверят. Поэтому все эти нелепости оказались так созвучны антироссийской истерии в США, дав возможность американским пиарщикам городить версии одну нелепее другой», - отметил Онищенко.
Также он предложил сценарий для новой комедии, напомнив о недавнем решении властей США организовать саммит по вопросам демократии, который в России уже прозвали «очередной химерой».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военные обозреватели из КНР сообщили об инциденте в гавайских водах, который стал полной неожиданностью для США. После...Подробнее
В большом докладе, посвященном перспективам развития астрономии в Соединенных Штатах Америки на следующие 10 лет,...Подробнее
Работающая во Франции ученый-иммунолог Дарья Карташева-Эмберц назвала основные ошибки российских врачей при лечении...Подробнее
Военнослужащие Вооруженных сил Украины запечатлели на видео атаку сил самопровозглашенной ДНР на свои позиции в...Подробнее
В России с 8 ноября неприятный сюрприз ждет получателей пенсий и социальных выплат. Об этом заявила депутат от КПРФ...Подробнее
О возможности продовольственного кризиса рассказал в своей статье «Шесть уроков одной пандемии» зампредседателя Совета...Подробнее
Сильвен Нгема, известный военный эксперт из Центральноафриканской Республики,...Подробнее
Демограф Владимир Тимаков проводит анализ взаимосвязи избыточной смертности и вакцинации. На днях он озвучил результаты...Подробнее
Эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль разъяснил важность вакцинации от...Подробнее
Ведущие эксперты Роспотребнадзора представили ответы на главные вопросы граждан Российской Федерации, которые только...Подробнее
Комментировать