Фильм Пригожина «16-й» показал абсурдность антироссийской политики США

Сегодня, 20:54

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Фильм Пригожина «16-й» показал абсурдность антироссийской политики США

Молодежь сможет по достоинству оценить новый фильм бизнесмена Евгения Пригожина на политическую тему «16-й», считает российский политик Геннадий Онищенко.

8 ноября в 20:00 в Сети состоялась премьера фильма «16-й». Сюжет комедии повествует о выборах в США 2016 года, показывая выдуманные инциденты, якобы повлиявшие на исход событий. После технического показа 7 ноября картину уже оценили десятки тысяч кинозрителей.

Онищенко прокомментировал бездоказательные заявления американцев о «российской угрозе», рассуждая о достоинствах фильма, который показывает абсурдность выпадов Вашингтона против России.

«Да и вообще все эти разговоры о «русском следе», о «российском вмешательстве» в американские выборы — это абсолютно геббельсовская история: чем нелепее ложь, тем больше шансов, что в нее поверят. Поэтому все эти нелепости оказались так созвучны антироссийской истерии в США, дав возможность американским пиарщикам городить версии одну нелепее другой», - отметил Онищенко.

Также он предложил сценарий для новой комедии, напомнив о недавнем решении властей США организовать саммит по вопросам демократии, который в России уже прозвали «очередной химерой».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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