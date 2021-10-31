Более 8600 привитых воронежцев заразились коронавирусом

Среди 155 035 заболевших коронавирусом в Воронежской области 8 601 - вакцинированные от коронавируса люди. То есть доля привитых среди всех заразивщихся за время пандемии коронавируса граждан - 5,2 процента. Такие сведения приводит портал «МОЁ! Online», ссылаясь на информацию местного управления Роспотребнадзора.

Общее количество жителей Воронежской области, которые успели пройти иммунизацию, 812 997. И только 1,05% из них заразились коронавирусом после вакцинации.

Местное управление Роспотребнадзора отмечает, что вакцина защищает, и изложенные выше показатели можно считать неплохими.

Тем временем региональный штаб заявляет, что Воронежская область на полпути к коллективному иммунитету. Специалисты ожидают, что недели через две-три заболеваемость пойдет на спад.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700