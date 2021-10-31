Более 8600 привитых воронежцев заразились коронавирусом

Ученые: вакцина не предотвращает распространение дельта-штамма коронавируса
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Среди 155 035 заболевших коронавирусом в Воронежской области 8 601 - вакцинированные от коронавируса люди. То есть доля привитых среди всех заразивщихся за время пандемии коронавируса граждан - 5,2 процента. Такие сведения приводит портал «МОЁ! Online», ссылаясь на информацию местного управления Роспотребнадзора.
Общее количество жителей Воронежской области, которые успели пройти иммунизацию, 812 997. И только 1,05% из них заразились коронавирусом после вакцинации.
Местное управление Роспотребнадзора отмечает, что вакцина защищает, и изложенные выше показатели можно считать неплохими.
Тем временем региональный штаб заявляет, что Воронежская область на полпути к коллективному иммунитету. Специалисты ожидают, что недели через две-три заболеваемость пойдет на спад.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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