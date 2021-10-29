Врач Крючков призвал российские власти открыть статистику заболеваний среди вакцинированных

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Российские власти показывают всему мировому сообществу такие официальные статистические показатели вакцинации от коронавирусной инфекции, у которых отсутствуют ужасающие последствия для населения. Кроме того, в этой статистике подаётся несущественное количество человеческих смертей. Такую информацию репортеру ИА «Красная Весна» сообщил гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Аналитик в сфере медицинских исследований обратился к правительству государства с тем, чтобы сделали достоянием общественности все официальные показатели по вакцинации от вируса SARS-CoV-2.
«Давайте, в конце концов, покажем населению всю информацию, которую официально собирают Минздрав и Росздравнадзор относительно кампании по прививкам в нашем государстве. Там нет особо никаких ужасающих данных, последствий и цифр. Однако там четко показано несущественное количество летальных исходов таких пациентов, которые были привиты от коронавируса, а затем инфицировались. Статистика содержит данные с учетом множества миллионов доз вакцинного препарата, введеных с учетом коронавируса», — подчеркнул медицинский специалист.
Эксперт рассказал, что в дискуссиях сейчас ученые, главным образом, опираются на данные других стран, а данных по Российской Федерации не существует.
«Когда появится официальная статистика, да, будут сомневающиеся. Но у нас будет возможность дискутировать», — добавил эксперт.
По мнению Крючкова, большинство жителей России не торопятся сделать себе прививку от коронавируса, потому что сомневаются и «хотят получить дополнительную информацию» о вакцине. Однако эти люди не знают, какой конкретно информации они ждут, и если они хотят получить «идеальную информацию», то она будет доступна «лет через пять», когда это неактуально будет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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