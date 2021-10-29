URA.RU: от врачей Екатеринбурга утаивают число умерших от COVID

Издание Sohu одной фразой описало последствия ядерного удара США по Крыму
Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали последствия вероятной ядерной атаки США по территории Крыма....Подробнее
Руководство больниц Екатеринбурга получило негласное указание не сообщать врачам и медицинским сестрам информацию о количестве умерших от коронавируса за сутки. Об этом сообщает агентство URA.RU, ссылаясь сразу на два своих информированных источника.
«В ковид-больницах, как минимум Екатеринбурга, на ежедневных утренних линейках запретили сообщать персоналу количество умерших за сутки. Устное распоряжение со стороны свердловского минздрава», — поведал собеседник агентства.
Источники добавили, что это делается для того, чтобы, вероятно, таким образом предотвратить утечку информации из больниц. Также региональный Минздрав хочет избежать волнений среди местных жителей.
Агентство попросило прокомментировать информацию пресс-службу Минздрава Свердловской области, но ответа на момент публикации не получило.
По данным Росстата, в сентябре в регионе от коронавируса умерли 1 803 человека, что в 9,3 раза больше, чем за аналогичный период года предыдущего.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали последствия вероятной ядерной атаки США по территории Крыма....Подробнее
Турецкий президент Эрдоган давно вынашивает планы по возрождению Османской Империи. С приходом его к власти Турция...Подробнее
Украинские военные несут серьезные потери на Донбассе после продвижения их вглубь территории самопровозглашенной...Подробнее
После того, как в Италии были сильно ужесточены ограничения, связанные с заболеваниями на вирус SARS-CoV-2, в этой...Подробнее
Известная телеведущая и врач Елена Малышева разъяснила что делать людям, которые вакцинировались, но все равно...Подробнее
После вывода из сирийских Таль-Рафата и Айн-Иссы российских сил, Турция обвинила российских военных в бегстве....Подробнее
Депутаты Государственной Думы России во время пленарного заседания вчера проголосовали за принятие бюджета Пенсионного...Подробнее
Со следующего, 2022-го года, Пенсионный фонд России начнет присылать гражданам в России старше 45 лет уведомления об их...Подробнее
Житель Красноярска, подозреваемый в мошенничестве, ударил ножом в лицо полицейского, который пытался его задержать. Как...Подробнее
Польское издание Onet раскритиковало представленный властями страны новый законопроект «Об обороне отечества», в...Подробнее
Комментировать