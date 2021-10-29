URA.RU: от врачей Екатеринбурга утаивают число умерших от COVID

Сегодня, 13:54

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URA.RU: от врачей Екатеринбурга утаивают число умерших от COVID

Руководство больниц Екатеринбурга получило негласное указание не сообщать врачам и медицинским сестрам информацию о количестве умерших от коронавируса за сутки. Об этом сообщает агентство URA.RU, ссылаясь сразу на два своих информированных источника.

«В ковид-больницах, как минимум Екатеринбурга, на ежедневных утренних линейках запретили сообщать персоналу количество умерших за сутки. Устное распоряжение со стороны свердловского минздрава», — поведал собеседник агентства.

Источники добавили, что это делается для того, чтобы, вероятно, таким образом предотвратить утечку информации из больниц. Также региональный Минздрав хочет избежать волнений среди местных жителей.

Агентство попросило прокомментировать информацию пресс-службу Минздрава Свердловской области, но ответа на момент публикации не получило.

По данным Росстата, в сентябре в регионе от коронавируса умерли 1 803 человека, что в 9,3 раза больше, чем за аналогичный период года предыдущего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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