В Госдуме проголосовали за повышение пенсий неработающим пенсионерам на 5,9%

Сегодня, 14:14

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В Госдуме проголосовали за повышение пенсий неработающим пенсионерам на 5,9%

Депутаты Государственной Думы России во время пленарного заседания вчера проголосовали за принятие бюджета Пенсионного фонда РФ на три ближайших года - с 2022 по 2024-ый. В нем заложено повышение трудовых пенсий для неработающих пенсионеров на уровне 5,9%. 

Как уточняет «Российская пенсия», на такой процент пенсии неработающих пенсионеров в стране повысятся в следующем году. На 2023-й год заложено повышение на 5,6%, а на 2024-й - на уровне 5,5%.

При этом среднегодовой размер страховой пенсии в РФ в следующем году составит 17 115 рублей (17 893 рубля в 2023-ем, и 18 733 рубля - в 2024-ом).

Впрочем, процент индексации может быть изменен в силу того, что фактическая инфляция в стране может оказаться выше прогнозируемой.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что для государства поддержка неработающих пенсионеров и впредь будет приоритетным.

Ранее сообщалось, что Госдумой был принят бюджет на три ближайших года. Ожидается, что минимум в течение двух лет он будет профицитным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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