Медэксперт Яковлев объяснил упрямством нежелание россиян прививаться против COVID-19

Только жесткие меры могут изменить ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва » председатель Национального общества промышленной медицины, руководитель медицинской службы компании Schlumberger в России Алексей Яковлев.

Он подчеркнул, что многие из тех, кто не желают вакцинироваться, не могут привести рациональные доводы в пользу своей позиции, поскольку таковых попросту нет.

«Ментальностью нашей объясняю. Разговаривая со своими пациентами, с друзьями, с близкими, я понимаю, что никаких рациональных доводов они не приводят. Это российское какое-то упрямство. Большинство людей, которые не прививаются, понимают, как работает вакцина, не боятся их. Но либо они уверены в собственном иммунитете. Например, молодые говорят, что лучше переболеют. Либо совсем из упрямства. Такая психология», - отметил Яковлев.

В качестве примера он рассказал о европейских странах. Там, по его словам, ограничения для невакцинированных от COVID-19 более строгие, и это стимулирует население вакцинироваться. Стимулируют население не только штрафами, но и денежным вознаграждением. Опасаясь длительных локдаунов и жестких ограничений люди там предпочитают вакцинироваться.

В России же более свободная ситуация и люди не спешат вакцинироваться добровольно. Но когда прививку необходимо сделать, чтобы продолжать работать, то, как отметил Яковлев, они идут и вакцинируются, «особо не возмущаются».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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