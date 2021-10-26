Медэксперт Яковлев объяснил упрямством нежелание россиян прививаться против COVID-19

Профессор Шафалинов заявил, что невакцинированные люди легче болеют коронавирусом COVID-19
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Только жесткие меры могут изменить ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель Национального общества промышленной медицины, руководитель медицинской службы компании Schlumberger в России Алексей Яковлев.
Он подчеркнул, что многие из тех, кто не желают вакцинироваться, не могут привести рациональные доводы в пользу своей позиции, поскольку таковых попросту нет.
«Ментальностью нашей объясняю. Разговаривая со своими пациентами, с друзьями, с близкими, я понимаю, что никаких рациональных доводов они не приводят. Это российское какое-то упрямство. Большинство людей, которые не прививаются, понимают, как работает вакцина, не боятся их. Но либо они уверены в собственном иммунитете. Например, молодые говорят, что лучше переболеют. Либо совсем из упрямства. Такая психология», - отметил Яковлев.
В качестве примера он рассказал о европейских странах. Там, по его словам, ограничения для невакцинированных от COVID-19 более строгие, и это стимулирует население вакцинироваться. Стимулируют население не только штрафами, но и денежным вознаграждением. Опасаясь длительных локдаунов и жестких ограничений люди там предпочитают вакцинироваться.
В России же более свободная ситуация и люди не спешат вакцинироваться добровольно. Но когда прививку необходимо сделать, чтобы продолжать работать, то, как отметил Яковлев, они идут и вакцинируются, «особо не возмущаются».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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