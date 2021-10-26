URA.RU: В Кремле губернаторам отвели две недели на борьбу с коронавирусом COVID-19

Сегодня, 13:29

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URA.RU: В Кремле губернаторам отвели две недели на борьбу с коронавирусом COVID-19

В Кремле губернаторам регионов отвели две недели на то, чтобы добиться снижения роста заболеваемости коронавирусом и увеличить темпы вакцинации. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на близкий к правительству собственный источник.

Контролировать поручение, выданное губернатором, центральные власти будут на двух уровнях - в Кабмине и в администрации президента.

«К началу декабря обе структуры подготовят Владимиру Путину доклады с выводами о том, кому из губернаторов не удалось стабилизировать ситуацию. В отношении этих глав регионов могут быть приняты кадровые решения», — поведал источник агентства, подчеркнув, что слабых губернаторов, у которых локдаун окажется неэффективной мерой, ждет увольнение.

Агентство подчеркивает, что сейчас на грани отставки - главы 10 регионов страны.

Россия практически ежедневно устанавливает новые коронавирусные антирекорды. Сегодня - очередной. За сутки в стране заразились свыше 40 тысяч граждан, число умерших составило 1 159. Больше всего заболевших выявлено в Москве - 8840. С целью затормозить распространение КВИ в столице сегодня начались нерабочие дни, которые продолжатся минимум до 7 ноября сего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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