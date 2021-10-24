В центре им. Гамалеи рассказали, что моментально выдает «липовую» вакцинацию

Статистику по заболевшим коронавирусом после вакцинации в нашей стране в большинстве своем «дают» люди, которые на самом деле прививок не ставили, а просто приобрели сертификаты о вакцинации - липовые или даже настоящие, обратившись к недобросовестным медикам. Все чаще такие «привитые» становятся пациентами «красных зон», признаются в покупке документа, раскаиваются.

Впрочем, говорит главный научный сотрудник НИИ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн, таких «вакцинированных» можно распознать и без их признания - вывести на чистую воду их (если они «прививались» вакциной «Спутник») позволит особый «маркер». Речь об отсутствии антител к аденовирусу.

«Если прививаетесь «Спутником», у вас должны появиться нейтрализующие антитела к аденовирусу 26 типа и 5 типа. Если вы обе инъекции получили, то к двум этим типам. Вот эти нейтрализующие антитела можно в любой лаборатории исследовать. Если у считающегося привитым этой вакциной человека нет антител к этим аденовирусам, то это показатель того, что вакцинация не была проведена», — поведал Альтштейн в беседе с изданием «Фонтанка» .

В минувший понедельник Александр Гинцбург, глава НИИ им. Гамалеи, сообщил, что порядка 80 привитых, которые попадают в российские больницы с ковидом - это люди, которые приобрели сертификаты о вакцинации на «черном» рынке. СМИ выяснили, что цена такого документа сейчас может доходить до 23 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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