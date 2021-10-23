В Минздраве заявили, что пик четвертой волны коронавируса COVID-19 пока не достигнут

Российская Федерация в настоящий момент пока не подошла к пику 4-й волны заболеваний вирусом SARS-CoV-2. Такую информацию сегодня, 25 октября, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

«Сейчас медицинские специалисты не имеют никаких сведений о том, что уровень заболеваемости на коронавирусную инфекцию в стране добрался до своего пикового значения», — объяснил Чуланов, давая интервью агентству «Интерфакс».

Профессиональный инфекционист акцентировал внимание журналиста издания, что последующее распространение инфекции SARS-CoV-2 по территории государства будет зависеть от двух важнейших внешних факторов: как субъекты Федерации организуют прививочную кампанию и как тщательно население будет соблюдать противоэпидемические мероприятия.

«Ключевым аспектом, который чрезвычайно влияет на распространение заражения коронавирусом, является чёткая организация охвата всех людей прививками», — разъяснил Чуланов.

Если взять временной промежуток с 10-х чисел октября, то в РФ каждый день ставился новый антирекорд по количеству новых инфицированных людей. В минувший четверг, 21 октября, сообщалось о 37 141 случае заражения за одни сутки. Прирост идет по всем регионам, хотя в Москве суточная заболеваемость в субботу была ниже значений пятницы: за сутки в столице выявлено 7 803 новых случая COVID-19, 22 октября сообщалось о 8 166 заразившихся. Лишь 24 октября суточный прирост заболевших по России сократился на две тысячи и составил 35 660 случаев, умерли за сутки 1 072 коронавирусных пациента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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