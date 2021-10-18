Россияне с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса становятся пациентами «красных зон»

Сегодня, 14:54

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Россияне с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса становятся пациентами «красных зон»

В «красных зонах» инфекционных больниц оказывается все больше вакцинированных пациентов, делятся своими наблюдениями некоторые россияне в социальных сетях. А на поверку выясняется, что большинство этих так называемых «привитых» просто купили поддельные сертификаты о вакцинации.

Врачам не до разбирательств - не начнешь устраивать разбирательства с пациентом на ИВЛ, когда речь идет о его жизни. Но проблема очень серьезная и масштабная, полагают эксперты. По их подсчетам, десятая часть всех ковид-сертификатов в нашей стране является фиктивной, и их количество может только увеличиваться. Люди готовы платить за поддельный сертификат до 10 000 рублей, но не согласны поставить прививку - совершенно бесплатно.

«У меня мать знакомой так купила… А потом ковид, неделю назад похоронили. Знакомая загремела с КТ2 (средне-тяжелая стадия), такая же «привитая», призналась врачу и мне заодно. При этом человеку 48 лет. И знаете, где она работает? В частном детском саду», — рассказала интернет-пользователь.

В больницу с коронавирусом попал саратовец с фиктивной прививкой, а в Оренбуржье в реанимации умерла девушка с поддельным документом. Подобных историй о том, что происходит с покупателями липовых документов о вакцинации, увы, немало. 

Демограф Алексей Ракша рассказал, что в ряде регионов бизнес по продаже поддельных сертификатов поставлен на поток, поэтому справиться с проблемой будет тяжело, пишет РИА Новости.

Силовики ведут борьбу с подделками на пределе возможностей. Уголовные дела в отношении медиков возбуждаются во многих регионах страны - в Москве, Ярославской области, Саратове, Башкирии, Татарстане, Петербурге...

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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