Челябинец две недели ждет результат теста на коронавирус

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Житель Челябинска не знает, чем болеет. Он регулярно ходит в больницу, где ему продлевают больничный. Тест на коронавирус мужчина сдал еще две недели назад, а результата до сих пор нет. Об этом написал корреспондент «ЛентаЧел», пациент - его брат.
Больной обращался в поликлинику, где можно пройти платный тест за 3000 рублей, но его предупредили, что результат юридической силы иметь не будет. Поэтому решено было сдать бесплатный тест в Челябинске на Кировке в специальной «скорой», отмечает журналист.
И что в итоге? Результата нет уже две недели. А ведь Роспотребнадзором было сокращено время предоставления пациентам результатов ПЦР-тестов с 48 до 24 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.
Как видно из случая, о котором пишет издание, сроки явно не выдерживаются. В этой связи у журналиста возникает резонный вопрос: пока нет результатов теста, от чего лечат больного? От коронавируса? От гриппа? Или лечение универсальное?
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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