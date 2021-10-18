Жителям России назвали возможный срок возвращения прежнего пенсионного возраста

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Представители партии КПРФ сообщили о возможном возвращении прежнего пенсионного возраста для населения РФ. Указывается, что изменение пенсионного возраста может произойти только за счет отмены ранее принятой пенсионной реформы, что, по мнению коммунистов, значительно повысило бы материальный статус и социальное положение граждан. Об этом пишет «Primpress».
По заявлению представителей партии КПРФ, в ближайшее время Госдума готова рассмотреть инициативу по возврату пенсионного возраста в значении 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Указывается, что соответствующий законопроект от партии коммунистов был подан на рассмотрение еще в августе, однако только сейчас Государственная дума может разобрать данную инициативу. Составители законопроекта отметили, что пенсионная реформа, принятая в 2018 году, приведет к ухудшению качества жизни отечественных пенсионеров, а также увеличению пенсионеров-инвалидов, поскольку граждане не смогут полноценно работать до преклонного возраста, предложенного правительством. Ожидается, что поданный законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента в осеннюю сессию и вплоть до 20 ноября комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов будет принимать замечания и предложения по проекту.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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